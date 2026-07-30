Meerut Shootout: हिस्ट्रीशीटर की हरकतों से तंग थी छात्रा, बातचीत बंद की तो बौखलाया, सिर में एक और पेट में दो गोलियां मारी

आदित्य की फाइल फोटो।
Meerut historysheeter Shoots Student: मेरठ में कंकरखेड़ा के डिफेंस एन्क्लेव में मंगलवार शाम हुई फायरिंग के पीछे शुरुआती जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, 12वीं की छात्रा अनुष्का (19) आरोपी आदित्य प्रधान (22) के आपराधिक इतिहास होने की वजह से दूरी बना रही थी। उसने आदित्य से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज आदित्य ने जोनल पार्क के पास छात्रा को तीन गोलियां मार दीं। इसके बाद खुद भी गोली मारकर जान दे दी। सिर में एक और पेट में दो गोलियां लगने से अनुष्का लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार, दोनों एक-दूसरे को करीब 3 साल से जानते थे। इस दौरान आदित्य पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियार तस्करी समेत आठ मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद छात्रा ने उससे दूरी बना ली। 16 जून को जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आदित्य लगातार उससे दोबारा बात करने का दबाव बना रहा था। इसी बीच छात्रा के शरीर पर बने एक टैटू को देखकर उसे शक हुआ कि वह किसी और के संपर्क में है। इसी बात को लेकर उसका गुस्सा बढ़ता गया।
मंगलवार शाम करीब चार बजे अनुष्का स्कूटी से और आदित्य बाइक से जोनल पार्क पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दोनों करीब 10 मिनट तक बातचीत और बहस करते दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि जब छात्रा ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखने की बात कही तो आदित्य ने पिस्टल निकालकर उस पर 3 गोलियां चला दीं। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली।
मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दो अवैध पिस्टल और पांच खोखे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, चार महीने पहले सरूरपुर पुलिस ने आदित्य को पांच अवैध पिस्टलों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऐसे में जमानत पर बाहर आने के बाद उसके पास फिर से हथियार कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। वहीं, स्वाट टीम दोनों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कर रही है, ताकि घटना से पहले दोनों के बीच हुई बातचीत और पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शिवलोक पुरी निवासी आदित्य ने वर्ष 2025 में आईटीआई की पढ़ाई पूरी की थी। उसके खिलाफ जानलेवा हमला और अवैध हथियार तस्करी समेत छह से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर था।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग