Meerut Shootout: हिस्ट्रीशीटर की हरकतों से तंग थी छात्रा, बातचीत बंद की तो बौखलाया, सिर में एक और पेट में दो गोलियां मारी

Meerut historysheeter Shoots Student: मेरठ में कंकरखेड़ा के डिफेंस एन्क्लेव में मंगलवार शाम हुई फायरिंग के पीछे शुरुआती जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, 12वीं की छात्रा अनुष्का (19) आरोपी आदित्य प्रधान (22) के आपराधिक इतिहास होने की वजह से दूरी बना रही थी। उसने आदित्य से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज आदित्य ने जोनल पार्क के पास छात्रा को तीन गोलियां मार दीं। इसके बाद खुद भी गोली मारकर जान दे दी। सिर में एक और पेट में दो गोलियां लगने से अनुष्का लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।