30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

Meerut Shootout: हिस्ट्रीशीटर की हरकतों से तंग थी छात्रा, बातचीत बंद की तो बौखलाया, सिर में एक और पेट में दो गोलियां मारी

Meerut student attack: कंकरखेड़ा के डिफेंस एन्क्लेव में 12वीं की छात्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद हिस्ट्रीशीटर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आरोपी आदित्य प्रधान (22) पर हत्या के प्रयास और हथियार तस्करी के 8 से अधिक मुकदमे दर्ज थे।
2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

Jul 30, 2026

meerut anushka Murder historysheeter tattoo case

आदित्य की फाइल फोटो।

Meerut historysheeter Shoots Student: मेरठ में कंकरखेड़ा के डिफेंस एन्क्लेव में मंगलवार शाम हुई फायरिंग के पीछे शुरुआती जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, 12वीं की छात्रा अनुष्का (19) आरोपी आदित्य प्रधान (22) के आपराधिक इतिहास होने की वजह से दूरी बना रही थी। उसने आदित्य से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज आदित्य ने जोनल पार्क के पास छात्रा को तीन गोलियां मार दीं। इसके बाद खुद भी गोली मारकर जान दे दी। सिर में एक और पेट में दो गोलियां लगने से अनुष्का लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जेल से छूटने के बाद फिर बनाने लगा दबाव

पुलिस के अनुसार, दोनों एक-दूसरे को करीब 3 साल से जानते थे। इस दौरान आदित्य पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियार तस्करी समेत आठ मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद छात्रा ने उससे दूरी बना ली। 16 जून को जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आदित्य लगातार उससे दोबारा बात करने का दबाव बना रहा था। इसी बीच छात्रा के शरीर पर बने एक टैटू को देखकर उसे शक हुआ कि वह किसी और के संपर्क में है। इसी बात को लेकर उसका गुस्सा बढ़ता गया।

10 मिनट तक हुई बहस, फिर चला दीं गोलियां

मंगलवार शाम करीब चार बजे अनुष्का स्कूटी से और आदित्य बाइक से जोनल पार्क पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दोनों करीब 10 मिनट तक बातचीत और बहस करते दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि जब छात्रा ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखने की बात कही तो आदित्य ने पिस्टल निकालकर उस पर 3 गोलियां चला दीं। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली।

दो पिस्टल मिलने से जांच तेज

मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दो अवैध पिस्टल और पांच खोखे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, चार महीने पहले सरूरपुर पुलिस ने आदित्य को पांच अवैध पिस्टलों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऐसे में जमानत पर बाहर आने के बाद उसके पास फिर से हथियार कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। वहीं, स्वाट टीम दोनों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कर रही है, ताकि घटना से पहले दोनों के बीच हुई बातचीत और पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शिवलोक पुरी निवासी आदित्य ने वर्ष 2025 में आईटीआई की पढ़ाई पूरी की थी। उसके खिलाफ जानलेवा हमला और अवैध हथियार तस्करी समेत छह से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर था।

Jauhar University: जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ट्रस्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

ये भी पढ़ें
jamaat e islami hind seeks stay on jauhar university demolition governor rampur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 09:16 am

Published on:

30 Jul 2026 08:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Shootout: हिस्ट्रीशीटर की हरकतों से तंग थी छात्रा, बातचीत बंद की तो बौखलाया, सिर में एक और पेट में दो गोलियां मारी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में प्रेम कहानी का खूनी अंत, गर्लफ्रेंड को 3 गोलियां मारने के बाद युवक ने खुद को उड़ाया

crime news
मेरठ

Kanwar Yatra 2026: 29 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, भारी वाहनों पर रोक, जानिए कौन-सा रूट रहेगा खुला

Kanwar Yatra 2026 Kanwar Yatra Traffic Advisory Meerut Traffic News
मेरठ

Kanwar Yatra 2026: कौन हैं 3 IPS अफसर, जिनके कंधों पर कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी; यूपी में कैसी है इस बार की तैयारी?

kanwar yatra 2026 update know about 3 ips officers ghaziabad meerut muzaffarnagar
मेरठ

गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बागपत: STF एनकाउंटर में ढेर हुआ एक लाख का इनामी बदमाश विपुल

UP STF Encounter Baghpat Vipul
मेरठ

मेरठ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, 17 झुलसे

Meerut News
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.