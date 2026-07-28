Kanwar Yatra 2026: 29 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, भारी वाहनों पर रोक, जानिए कौन-सा रूट रहेगा खुला

Kanwar Yatra Traffic Advisory: कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए चरणबद्ध ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। 29 जुलाई की रात 12 बजे से दिल्ली-रुड़की हाईवे (NH-58) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। वहीं 4 अगस्त की रात 12 बजे से हाईवे को वन-वे कर दिया जाएगा और हल्के व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लग जाएगी।