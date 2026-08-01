बेड के अंदर छिपे मिले प्रेमी के मामले की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या? बेटे ने पिता को फोन पर क्या कहा; मेरठ का केस

Woman Locked Children In Bathroom: मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 2 मासूम बेटों को पूरी रात बाथरूम में बंद रखा। बच्चों ने किसी तरह अपने पिता से संपर्क किया, जो रोजगार के सिलसिले में दुबई में रहते हैं। पिता की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घर की तलाशी के दौरान महिला का कथित प्रेमी बेड के अंदर छिपा मिला। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हो गई। पुलिस ने महिला, उसके कथित प्रेमी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी।