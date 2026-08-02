‘खुद के बेटे को प्रेमी के साथ मारते समय तरस नहीं आया?’ क्या बोली गिरफ्तार शबाना; मासूम के कत्ल की इनसाइड स्टोरी

Sameer Murder Case Update Meerut: 6 महीने के मासूम समीर की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के अनुसार, गिरफ्तार महिला शबाना ने इंस्टाग्राम पर रील देखते समय विशाल का नंबर हासिल किया था। शुरुआत में उसने अपना नाम 'मुस्कान' बताया और बाद में विशाल के गांव पहुंचने पर खुद को 'सोनिया' के नाम से परिचित कराया। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां सोशल मीडिया से शुरू हुईं और बाद में मामला एक जघन्य अपराध में बदल गया।