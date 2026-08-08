विजयानंद महाराज ने बताया कि निश्चित रूप से भक्‍तों का आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु श्रीराम के दर्शन के साथ सावन के पावन पर्व पर जलाभिषेक करने आ रहे हैं। शुक्‍ल पक्ष आने पर भीड़ में तेजी आएगी। चढ़ावा चोरी का मामला प्रभावी नहीं हो पाया है और दान दिए जाने का क्रम जारी है। रामादल ट्रस्ट के अध्‍यक्ष कल्कि राम ने कहा कि श्रावण प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इस साल श्रावण मास में सनातनी बढ़-चढ़कर हिस्‍सा ले रहे हैं। वहीं श्रद्धालु बड़ी मात्रा में चढ़ावा दे रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को बढ़ावा देकर कुछ असामाजिक तत्‍वों ने जनता और श्रद्धालुओं को भ्रमित करने की कोशिश की थी। इस मामले को धता बताते हुए सनातनी बढ़-चढ़कर हिस्‍सा ले रहे हैं।