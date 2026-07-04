राम मंदिर चंदा विवाद: आरोपियों के जमीन रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, ट्रस्ट से जुड़ने के बाद खरीदी संपत्तियों पर गिरेगी गाज

Ram Mandir donation scam: राम मंदिर में दान की हेराफेरी के मामले में अयोध्या पुलिस ने जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी आरोपियों के बैंक खातों का विवरण और उनकी संपत्तियों से संबंधित जरुरी डॉक्यूमेंट्स जुटा लिए हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्तियां तो नहीं खरीदीं।