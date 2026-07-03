राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: पुलिस रिमांड पर पहुंचा मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला, कई राज उगलने की तैयारी

अविनाश शुक्ला को पुलिस इस पूरे मामले का मुख्य किरदार मान रही है। उसके पास से अब तक सबसे ज्यादा रकम और जेवरात बरामद हुए हैं। आरोपी के पास से 20.39 लाख रुपए से अधिक नकदी के अलावा करीब एक हजार अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए थे। इसके साथ ही उसके पास से 170 ग्राम सोने-चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। विवेचक की ओर से कोर्ट में दाखिल प्रार्थनापत्र में घटना का पूरा सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी की कस्टडी रिमांड इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे जुड़े अन्य साक्ष्य अभी बरामद किए जाने बाकी हैं।