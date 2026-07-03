Ram Mandir Donation Dispute Update: रकम पार करने और बंटवारे की बातचीत WhatsApp पर मिली; कई और बनाए गए आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम WhatsApp चैट मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन चैट में कथित तौर पर रकम निकालने, उसे सुरक्षित रखने और बाद में आपस में बांटने को लेकर बातचीत हुई है। चूंकि गणना के दौरान खुलकर बातचीत करना संभव नहीं होता था, इसलिए आरोपी कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूरी योजना बनाते थे। पुलिस ने इन चैट को विवेचना में महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य के रूप में शामिल किया है और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।