अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: शौचालय में छिपाते थे नोटों की गड्डियां, CCTV के सामने बन जाते थे ‘इंसानी दीवार’

पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 79.85 लाख रुपये कैश, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के गहने बरामद किए हैं। सबसे ज्यादा रिकवरी मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है, जिसके पास से 20.39 लाख रुपये कैश, 1,121 अमेरिकी डॉलर, दो सोने की चेन, एक अंगूठी और चांदी का सामान मिला है। इसके अलावा करुणेश पांडेय के पास से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16.82 लाख रुपये और लव कुश मिश्रा के घर से 14.25 लाख रुपये बरामद हुए हैं। वहीं रमाशंकर मिश्रा के पास से 7.32 लाख रुपये, मनीष यादव से 2 लाख रुपये और रमाशंकर यादव उर्फ तिन्नू से 1 लाख रुपये का कैश जब्त किया गया है।