टिन्नू के इशारे पर काम करते थे चढ़ावा गिनने वाले गणनाकर्मी, अनिल मिश्रा ने पूछताछ में स्वीकार की ये बात

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) अब केवल चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और निर्माण कार्यों की भी गहन जांच करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती पड़ताल में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहे हैं।