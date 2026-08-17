Ayodhya Ram Mandir News: राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, SIT रिपोर्ट पहले CJI देखेंगे, याचिकाकर्ताओं को मिली सुझाव देने की छूट

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि वे इस मामले में बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। उनका कहना था कि याचिका जनहित में दाखिल की गई है और इसलिए उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी मिलनी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि यदि जांच से संबंधित जानकारी आरोपियों या जांच में सहयोग कर रहे लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उससे दूर रखा जाता है, तो उनके लिए अदालत की प्रभावी सहायता करना मुश्किल होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच रिपोर्ट सीधे याचिकाकर्ताओं को देने के बजाय SIT को अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद वह तय करेगी कि इसे सभी पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए या नहीं।