Ayodhya News: CM योगी के सामने संतों ने रखी बड़ी मांग, राम मंदिर परिसर में लगे इस महान संत की प्रतिमा?

संतों ने केवल परमहंस रामचंद्र दास ही नहीं, बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य प्रमुख नायकों के योगदान को भी स्थायी रूप से संरक्षित करने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस संघर्ष में योगदान देने वाले लोगों की स्मृतियों को सम्मान मिलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान संतों और श्रद्धालुओं ने परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब संतों की इस मांग के बाद राम मंदिर परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित किए जाने का मुद्दा चर्चा में आ गया है।