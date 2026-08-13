Brij bhushan singh: मुलायम परिवार को लेकर बृजभूषण बोले- मैं अपने बच्चों से कहता था, संस्कार क्या होते हैं? इस परिवार से जाकर सीखो

बृजभूषण ने कहा कि उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रतीक भूषण से भी कहा था कि वह सैफई जाकर रहे और देखे कि परिवार के संस्कार क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति को सैफई परिवार के संस्कारों को देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वहां परिवार के लोगों से मिलने पर सभी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। इसके साथ ही वे यह पूछते हैं कि आपने नाश्ता किया है या नहीं। बृजभूषण ने कहा कि ऐसे संस्कारों को देखकर सीखने की जरूरत है।