Gonda Crime: जंगल में छिपा रखा था 12 लाख चोरी का सामान, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार

गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों कुलभूषण और छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों को मनकापुर-नवाबगंज रोड पर ऊंटघाट पुल से पहले जंगल के पास से पकड़ा गया। उनके पास से चोरी का काफी सामान और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, मुरावनपुरवा कोठा गांव में रहने वाले अमर मौर्या ने शिकायत दी थी कि उनके बड़े पापा शिवलाल मौर्या का मकान बगल में है। शिवलाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। 11 और 12 अगस्त की रात चोर पीछे के दरवाजे से मकान में घुसे और घर में रखे पीतल और स्टील के बर्तन चोरी कर ले गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग ऊंटघाट पुल के पास जंगल में चोरी का सामान लेकर बैठे हैं। और उसे ले जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दो आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं एक आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला।