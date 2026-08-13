Gonda Crime: मां शव से लिपटकर रोई, मेरे बेटे को मार डाला तीन बहनों के इकलौता भाई की मौत से रो पड़ा पूरा गांव

Gonda Crime: नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले प्रिंस शर्मा बुधवार शाम करीब 6:30 बजे दोस्तों के साथ घर से निकला था। इसके बाद वह पूरी रात वापस नहीं लौटा। परिवार के लोग उसकी तलाश और फोन का इंतजार करते रहे। गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे भृगु दुबे और ननकन दुबे घर पहुंचे। बताया कि प्रिंस को चोट लगी है। परिवार को उस समय यह नहीं बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। प्रिंस की बहन रितु शर्मा के मुताबिक, उनका भाई गांव के विकास, कुलदीप और करन के साथ घर से निकला था। बाद में जब उनके चाचा मौके पर पहुंचे तो नारायनपुर के पास प्रिंस का शव पड़ा मिला। तीन बहनों में प्रिंस सबसे छोटा और इकलौता भाई था। भाई की मौत की खबर सुनकर बहनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है।