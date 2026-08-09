Gonda Accident: एक बाइक पर निकले थे दो दोस्त,चंद सेकेंड में उजड़ गई दो परिवारों की खुशियां, पिकअप की टक्कर से दोनों की मौत

हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। रंजीत और गंगाधर के परिवारों के लिए यह हादसा सिर्फ सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। शनिवार की रात का यह हादसा दो परिवारों को जिंदगी भर का गम दे गया।