‘राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न दें ज्ञान’: गोंडा में गरजे पर्यटन मंत्री, बोले- सनातन विरोधी रही है कांग्रेस

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को गोंडा पहुंचे। यहां उन्होंने देवीपाटन मंडल में संस्कृति, पर्यटन और धर्मार्थ कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के छात्र संवाद कार्यक्रम पर मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ छात्रों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। भविष्य में परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।