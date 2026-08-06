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Brij Bhushan Singh News: ‘लोग जानना चाहते थे साजिश की पूरी कहानी’, बृजभूषण शरण सिंह की वापसी पर बेटे प्रतीक भूषण सिंह का बयान

Brij Bhushan Singh Latest News: WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के सम्मानपूर्वक बरी होने के बाद विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि लोग उनसे मिलने इसलिए आए क्योंकि वे कथित साजिश की पूरी कहानी जानना चाहते थे।
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गोंडा

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Dimple Yadav

Aug 06, 2026

Brij Bhushan Singh News

बृजभूषण की वापसी पर बेटे प्रतीक भूषण

Prateek Bhushan Singh Statement: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सम्मानपूर्वक बरी होने के बाद उनके बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि पिता की वापसी पर बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने आएंगे, क्योंकि लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और किस तरह उन्हें कथित तौर पर साजिश के तहत फंसाया गया।

'लोग सच सुनने आए थे'

प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि जब उनके पिता घर लौटे तो बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनके मुताबिक, लोग यह जानना चाहते थे कि उनके पिता के खिलाफ जो आरोप लगे, उनके पीछे क्या कहानी थी और उन्होंने पूरे मामले को किस तरह देखा। उन्होंने कहा, "हमें पहले से विश्वास था कि जब मेरे पिता सम्मानपूर्वक बरी होकर लौटेंगे तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आएंगे। लोग यह जानना चाहते थे कि उन्हें कथित तौर पर किस तरह साजिश के तहत फंसाया गया और उनके रास्ते में किस तरह रुकावटें पैदा की गईं। इसलिए लोग उनका पक्ष सुनने पहुंचे।"

समर्थकों ने किया स्वागत

बृजभूषण शरण सिंह की वापसी पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम पर उनकी बात सुनी। प्रतीक भूषण सिंह का कहना है कि लोगों का यह समर्थन उनके पिता के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

लंबे समय तक चर्चा में रहा मामला

बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। महिला पहलवानों की शिकायतों के बाद उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चली। हाल ही में अदालत के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली, जिसके बाद वे अपने क्षेत्र लौटे। इसी बीच उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि अब लोग पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी जानना चाहते थे।

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Updated on:

06 Aug 2026 07:35 pm

Published on:

06 Aug 2026 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Brij Bhushan Singh News: ‘लोग जानना चाहते थे साजिश की पूरी कहानी’, बृजभूषण शरण सिंह की वापसी पर बेटे प्रतीक भूषण सिंह का बयान

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