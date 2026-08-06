Brij Bhushan Singh News: ‘लोग जानना चाहते थे साजिश की पूरी कहानी’, बृजभूषण शरण सिंह की वापसी पर बेटे प्रतीक भूषण सिंह का बयान

प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि जब उनके पिता घर लौटे तो बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनके मुताबिक, लोग यह जानना चाहते थे कि उनके पिता के खिलाफ जो आरोप लगे, उनके पीछे क्या कहानी थी और उन्होंने पूरे मामले को किस तरह देखा। उन्होंने कहा, "हमें पहले से विश्वास था कि जब मेरे पिता सम्मानपूर्वक बरी होकर लौटेंगे तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आएंगे। लोग यह जानना चाहते थे कि उन्हें कथित तौर पर किस तरह साजिश के तहत फंसाया गया और उनके रास्ते में किस तरह रुकावटें पैदा की गईं। इसलिए लोग उनका पक्ष सुनने पहुंचे।"