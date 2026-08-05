Brij Bhushan Singh: 3 साल की चुप्पी टूटी, बृजभूषण के बेटे ने विरोधियों से पूछा- अब कौन मांगेगा माफी?

पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से राहत मिलने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। फैसले के बाद उनके बेटे और कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी।

करन भूषण सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले ने सच्चाई को सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सार्वजनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन पिछले तीन वर्ष उनके पूरे परिवार के लिए सबसे कठिन रहे। उनका कहना था कि इस दौरान परिवार को मानसिक तनाव, सामाजिक आलोचना और कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा।