Brij Bhushan Case: हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था, बरी होने के बाद बृजभूषण के निजी सचिव का बड़ा बयान

Brij Bhushan Case: दिल्ली की अदालत से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद गोंडा में उनके समर्थकों ने खुशी जताई। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं। और फैसले का स्वागत किया गया। इसी दौरान बृजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव और सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने मीडिया से बातचीत कर अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संजीव सिंह ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह न्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत सुनने के बाद अपना निर्णय दिया है। उनके मुताबिक, भारत की न्याय व्यवस्था सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह फैसला आया है।