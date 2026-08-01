Brij Bhushan Sharan Singh: फैसले से पहले भावुक हुए बृजभूषण शरण सिंह, भजन के बीच छलक पड़े आंसू, फूट फूट कर रोए

भजन संध्या के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने तन, मन और धन से सद्गुरु रितेश्वर महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पहली मुलाकात के दौरान गुरुजी ने जब उनका हाथ पकड़ा था तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकल पड़े थे। उनके अनुसार, उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मुलाकात विश्वामित्र से हो रही हो। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि "जो तुम सोच रहे हो, वह मैं ही हूं।" नागपुर का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास लौट आए हैं। सूत्रों के अनुसार, वह 3 अगस्त को आने वाले कोर्ट के फैसले को लेकर अपने अधिवक्ताओं के साथ लगातार कानूनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं।