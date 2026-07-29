UP Rain Alert Today: आज इन जिलों में मूसलाधार बारिश, फिर 5 दिन थमेगा मानसून! मौसम विभाग ने दी उमस भरी गर्मी की चेतावनी

UP Rain Alert Today: उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश, मेघगर्जन और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को मेरठ में सबसे अधिक 80.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बिजनौर में 80 मिमी, शाहजहांपुर में 79 मिमी और कानपुर में 79 मिमी बारिश दर्ज हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र के कई जिलों में दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश का दौर जारी रहा।