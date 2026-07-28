Gonda News: गोंडा 16 महीने में मिला इंसाफ, नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना भी

गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 26 मार्च 2024 को कौड़िया थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद कौड़िया पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलशाद खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।