Gonda News: मुंबई में नदी में डूबा या रची गई साजिश? मां बोली- मेरे लाल को पानी में डुबो दिया, हमें इंसाफ चाहिए

रोते हुए राम आशीष ने कहा कि जिस व्यक्ति ने रोहन को काम दिलाने के नाम पर घर से ले गया था। वह सामने आकर पूरी सच्चाई बताए कि आखिर उस दिन नदी में क्या हुआ। और रोहन की जान कैसे गई। इतना कहते-कहते उनका गला भर आया। वह फूट-फूटकर रोने लगे।

फिलहाल परिवार ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर का कहना है कि तहरीर मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही। जो भी तथ्य सामने आएंगे। उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।