UP Rains Alert: फिर लौटा मानसून, 2, 3, 4, 5 और 6 अगस्त को मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान, 57 जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। रविवार को विभाग ने प्रदेश के 57 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वही पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सरयू घाघरा गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान समय में घाघरा नदी खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है।