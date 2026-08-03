Gonda News: गोंडा में दुराचार के दोषी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, उम्रकैद 40 हजार रुपये लगा जुर्माना

गोंडा पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को जल्द और अधिकतम सजा दिलाना है। इसी अभियान के तहत मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के कारण इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।