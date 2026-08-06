Brij Bhushan Singh: ‘मैंने किसी की साड़ी नहीं खींची, मामला गुड टच-बैड टच का था’, बृजभूषण का बड़ा दावा, जानिए क्या कहा?

गोंडा में आयोजित 'सत्यमेव जयते' रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों, अदालत में चले मुकदमे और पास्को कानून को लेकर कई बड़े बयान दिए। उनके भाषण के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही।

बृजभूषण सिंह ने कहा कि यदि वह उस समय झुक जाते तो पूरा मामला वहीं खत्म हो जाता। उनके राजनीतिक जीवन का भी अंत हो जाता। उन्होंने कहा कि काफी सोचने के बाद उन्हें लगा कि पूरा विवाद 'गुड टच और बैड टच' को लेकर खड़ा किया गया।