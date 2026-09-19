Gonda : युवती के लापता होने के पीछे छिपा था हत्या का राज, पुलिस ने ऐसे किया पूरा खुलासा

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में युवती के लापता होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, युवती को उसकी मां ने 15 सितंबर को अयोध्या में रहने वाली बड़ी बहन के घर जाने के लिए जमुनियाबाग बाजार से बस पर बैठाया था। युवती अपनी बहन के घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित जगहों पर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। युवती की मां ने मामले की जानकारी थाना कोतवाली देहात पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए युवती की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान जांच में संदिग्ध युवक भानु प्रताप निषाद का नाम सामने आया।