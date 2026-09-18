Gonda News: ‘रिश्वत नहीं दी तो फर्जी रिपोर्ट भेजी’, पत्रकार की मौत के बाद लेखपाल पर FIR की मांग

मृतक पत्रकार की पत्नी सायरा बानो ने अधिकारियों को दिए पत्र में बताया कि उनके पति गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इलाज में करीब सात लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। शासन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 अगस्त 2026 को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता पहले ही स्वीकृत की गई थी। इलाज जारी रखने के लिए शेष सहायता राशि के लिए दोबारा आवेदन किया गया था।

पत्नी के मुताबिक, आवेदन की मौके पर जांच की जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रभारी लेखपाल आर.के. मिश्रा को दी गई थी। आरोप है कि लेखपाल ने अनुकूल रिपोर्ट लगाने के बदले उनके पति से रिश्वत की मांग की। बीमारी के कारण बिस्तर पर होने के बावजूद उन्हें बार-बार बुलाया गया। सायरा का आरोप है कि रिश्वत देने में असमर्थता और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके पति जांच के लिए नहीं पहुंच सके। इसके बाद लेखपाल ने अधिकारियों को कथित तौर पर गलत और भ्रामक रिपोर्ट भेज दी। पत्नी का कहना है कि इसी वजह से शेष आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिल सकी और इलाज में परेशानी हुई।