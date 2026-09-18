Gonda: तालाब के किनारे से आई आवाज अम्मा मुझे बचा लो, मौके पर पहुंचा तो कोई नहीं मिला तालाब में डूबने की आशंका

धनीराम ने बताया कि बेटा अक्सर देर-सवेर घर आता था। इसलिए शुरुआत में उन्हें लगा कि वह कहीं गया होगा। लेकिन इसी दौरान तालाब की तरफ से आवाज सुनाई दी।

पिता के अनुसार, आवाज आई, ‘मां मुझे बचा लो।’ उन्होंने बताया कि यह आवाज करीब तीन-चार बार सुनाई दी। इसके बाद वह अपने भतीजे के साथ तालाब की तरफ पहुंचे। दोनों ने तालाब के पास लगी घास हटाकर देखा, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी काफी गहरा था। इसके बाद बांस के सहारे तालाब में युवक की तलाश की गई। काफी कोशिश के बाद भी परमजीत का कोई पता नहीं चल सका।