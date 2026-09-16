Gonda News: ‘मेरी मौत हुई तो लेखपाल होंगे जिम्मेदार’, पत्रकार का आखिरी वीडियो वायरल, DM ने बैठाई जांच

सुलेमान ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान चार्ज पर रहे लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें आयुष्मान कार्ड धारक बताते हुए राहत कोष के लिए अपात्र कर दिया। वीडियो में वह कहते हैं कि डॉक्टरों ने ICD पेसमेकर लगाने के लिए करीब 4 से 6 लाख रुपये का खर्च बताया था। उनका कहना था कि यह खर्च आयुष्मान पैकेज में शामिल नहीं है। वीडियो में उन्होंने 10 सितंबर 2026 को रिपोर्ट लगाए जाने की बात भी कही। साथ ही अपनी मौत होने पर जिम्मेदारी तय करने की अपील की। हालांकि वायरल वीडियो में कही गई बातों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।