Gonda: स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया, बोले- हम कोई उठाईगीर नहीं

अपनी जनता पार्टी के नेताओं के करनैलगंज पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस पहले से सतर्क थी। पुलिस ने जगह-जगह नाकाबंदी कर रखी थी। इसके बावजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी और उनके साथ आए नेता पुलिस को चकमा देकर करनैलगंज के मौर्यनगर चौराहे तक पहुंच गए। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि पुलिस ने नेताओं को जबरन गाड़ी में बैठाया और कोतवाली लेकर पहुंची। इस कार्रवाई के बाद मौके पर राजनीतिक माहौल गरमा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें परिवार से मिलने से रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हम लोगों को रोका गया है, जो सही बात नहीं है। प्रशासन भेदभाव कर रहा है।