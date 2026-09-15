Gonda Politics: गोंडा में धरना, अब नेता सपा नेता के घर पहुंचे संजय निषाद, मुलाकात के सियासी मायने क्या?

अब सवाल यह है कि संजय निषाद और माता प्रसाद पांडेय की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित है। या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी है। खासकर गोंडा के विनोद साहनी हत्याकांड के बाद यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को आने वाले चुनाव और निषाद समाज के मुद्दों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, अभी दोनों नेताओं की ओर से किसी नए राजनीतिक समीकरण या गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इस मुलाकात के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का दावा करना जल्दबाजी होगी।