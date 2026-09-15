नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का गोंडा ना पहुंच पाने का छलका दर्द, फिर से पहुंचने का किया ऐलान

चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि अचानक बाराबंकी में बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उनके कार्यकर्ताओं को दाहिनी तरफ एक गहरी जगह की ओर जाने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि वह गाड़ी में बैठे हुए पूरी स्थिति देख रहे थे। उनका आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। ये लोग तख्तियों के पीछे पत्थर और बोतलों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर खड़े थे। सांसद के मुताबिक, उनके ऊपर जूते, पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ फेंके गए। इस दौरान उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। उन्होंने कहा कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में दिन के उजाले में हुआ। सांसद ने बताया कि करीब 100 लोगों के समूह ने उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। उनके अनुसार, यह घटना बैरियर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हुई। जब वह पैदल चल रहे थे।