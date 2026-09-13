‘एक मरे हो, बहुत मारे जाओगे’, विनोद साहनी मर्डर केस में विवादित बयान देने वाली काजल सिंह पर पुलिस का एक्शन

बताया जा रहा है कि काजल सिंह ने शनिवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था। रविवार सुबह यह वीडियो तेजी से प्रसारित होने लगा। वीडियो में विनोद साहनी हत्याकांड का जिक्र करते हुए एक समुदाय के लोगों पर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो और पोस्ट की जांच शुरू की।