‘एक मरे हो, बहुत मारे जाओगे’, विनोद साहनी मर्डर केस में विवादित बयान देने वाली काजल सिंह पर पुलिस का एक्शन

क्रिएटर काजल सिंह पर केस
Vinod Sahani Murder Case:गोंडा के बर्तन व्यापारी विनोद साहनी की हत्या के बाद जिले में तनाव का माहौल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इटियाथोक थाना क्षेत्र के मर्दनपुरवा गांव की रहने वाली सोशल मीडिया क्रिएटर काजल सिंह पर जातिगत वैमनस्य और माहौल बिगाड़ने वाला पोस्ट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि काजल सिंह ने शनिवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था। रविवार सुबह यह वीडियो तेजी से प्रसारित होने लगा। वीडियो में विनोद साहनी हत्याकांड का जिक्र करते हुए एक समुदाय के लोगों पर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो और पोस्ट की जांच शुरू की।
वायरल वीडियो में काजल सिंह कथित तौर पर विनोद साहनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बताए जा रहे शुभम सिंह का पक्ष लेती नजर आती हैं। वह निषाद पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक और धमकी भरे अंदाज में बातें करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर समुदायों के बीच टकराव की बात करती हैं और प्रशासन को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे पोस्ट से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बन सकती है।
काजल सिंह इटियाथोक थाना क्षेत्र के मर्दनपुरवा गांव की रहने वाली सोशल मीडिया क्रिएटर बताई जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर वह पहले भी विवादों में रही हैं। जानकारी के मुताबिक, वह अपनी मांगों को लेकर दो बार मर्दनपुरवा गांव में और एक बार गोंडा मुख्यालय स्थित टावर पर भी चढ़ चुकी हैं।
सीओ सदर अभिषेक दवाच्या के मुताबिक, काजल सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर एक जाति विशेष के खिलाफ वैमनस्य की भावना और जातिगत घृणा फैलाने के उद्देश्य से कई पोस्ट किए गए हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए इटियाथोक थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीओ ने कहा कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, यदि कोई अन्य व्यक्ति भी सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करता है जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विनोद साहनी हत्याकांड के बाद जिले में पहले से ही तनाव और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आने वाले विवादित पोस्ट पुलिस के लिए नई चुनौती बन रहे हैं। फिलहाल काजल सिंह के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर होगी।
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