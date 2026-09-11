विनोद साहनी हत्याकांड: मंत्री संजय निषाद के अल्टीमेटम के बाद थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी सस्पेंड, रातों-रात हुई नई तैनाती

एसपी अभिषेक कुमार के मुताबिक, परसपुर थाना क्षेत्र में विनोद कुमार निषाद के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार, पोस्ट को लेकर आरोपी नाराज थे। इसी बात को लेकर मारपीट की गई। मारपीट में घायल विनोद कुमार निषाद की इलाज के दौरान लखनऊ स्थित केजीएमयू में मौत हो गई। पुलिस अब घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।