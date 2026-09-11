बर्तन कारोबारी की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा ने झूठे एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर पुलिस को भ्रष्ट किया, अब अपराध चरम पर

आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परसपुर CHC में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने विनोद की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ भेज दिया। विनोद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है।