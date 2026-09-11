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बर्तन कारोबारी की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा ने झूठे एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर पुलिस को भ्रष्ट किया, अब अपराध चरम पर

Gonda Vinod Sahani Murder Case: गोंडा में बर्तन कारोबारी विनोद कुमार साहनी की हत्या के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुलिस को झूठे मुकदमों और एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर भ्रष्ट कर दिया है और प्रदेश अपराध व अराजकता के चरम पर है।
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गोंडा

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Ankit Sai

Sep 11, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (IANS Photo)

Akhilesh Yadav: गोंडा में बर्तन व्यापारी विनोद कुमार साहनी की हत्या के बाद मामला गरमा गया है। लखनऊ के KGMU में इलाज के दौरान विनोद की मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए BJP सरकार पर निशाना साधा। वहीं, KGMU की मर्चुरी के बाहर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समेत तीन नेता धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम सिंह उर्फ गोलू समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

अखिलेश ने BJP सरकार पर साधा निशाना

विनोद साहनी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने विनोद को सपा से जुड़ा हुआ बताया। अखिलेश यादव ने लिखा कि गोंडा में सपा से जुड़े हुए बर्तन व्यापारी विनोद कुमार साहनी की हत्या की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो, श्रद्धांजलि! भाजपा राज में उप्र अपराध व अराजकता के चरम पर है।

भाजपा ने अपने कुकर्मों में संलिप्त होने के लिए पुलिस को बाध्य करके केवल पुलिस की शक्ति और प्रभाव को ही कम नहीं किया है बल्कि झूठे मुकदमों और एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर, हर तरह से पुलिस को भ्रष्ट भी कर दिया है।

धारदार हथियार से किया हमला

मामला गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर धनोवा इलाके का है। विनोद कुमार (45) साहनी बर्तन की दुकान चलाते थे। बुधवार रात करीब 10:30 बजे वह रोज की तरह दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि पहले उनके साथ मारपीट की गई और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इलाज के दौरान बर्तन कारोबारी की मौत

आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परसपुर CHC में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने विनोद की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ भेज दिया। विनोद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गुस्सा है।

तीन नेताओं ने KGMU के बाहर दिया धरना

हत्या के विरोध में KGMU की मर्चुरी के बाहर तीन अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेता एक साथ धरने पर बैठे। संजय निषाद, राजपाल कश्यप और मुकेश साहनी ने सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे मामला और चर्चा में आ गया।

हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, दो पुलिसकर्मी निलंबित

मंत्री संजय निषाद ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की। इसी बीच, घटना के दूसरे दिन पुलिस ने तीन आरोपियों शुभम, सुभाष और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसपी ने थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

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Updated on:

11 Sept 2026 09:14 am

Published on:

11 Sept 2026 09:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बर्तन कारोबारी की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- भाजपा ने झूठे एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर पुलिस को भ्रष्ट किया, अब अपराध चरम पर

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