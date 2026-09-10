हापुड़ में दीपक की हत्या के बाद सपा सांसद को पुलिस ने रोका, अखिलेश यादव बोले- चुनाव आते ही बढ़ा PDA का उत्पीड़न

सांसद रामजी लाल सुमन को रोके जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं भाजपा की हताशा बढ़ती जा रही है, इसीलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। जिला हापुड़ के गांव बदनौली में दलित युवक दीपक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक दीपक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने जा रहे माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन को भारी पुलिस बल द्वारा रास्ते में रोके जाने पर विरोध प्रदर्शन किया।