शादी से इनकार पड़ा भारी! रात 2 बजे घर में घुसा युवक, दो बहनों पर फेंका तेजाब

Hapur Acid Attack Case: हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि युवक देर रात प्लास्टिक की बोतल में तेजाब लेकर युवती के घर में घुसा और पहले बड़ी बहन पर तेजाब फेंक दिया। बहन को बचाने के लिए छोटी बहन आगे आई तो आरोपी ने उस पर भी तेजाब डाल दिया। हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ रेफर किया गया है।