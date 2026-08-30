30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हापुड़

शादी से इनकार पड़ा भारी! रात 2 बजे घर में घुसा युवक, दो बहनों पर फेंका तेजाब

Hapur Acid Attack: रिश्ता टूटने से नाराज युवक ने हापुड़ में देर रात घर में घुसकर दो सगी बहनों पर तेजाब फेंक दिया। दोनों गंभीर रूप से झुलसीं और मेरठ रेफर की गईं। आरोपी हिरासत में है।
2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Aman Pandey

Aug 30, 2026

hapur acid attack two sisters engagement broken

हापुड़ में तेजाब फेंकने की घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर के बाहर जुटी भीड़। PC: वीडियो ग्रैब

Hapur Acid Attack Case: हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि युवक देर रात प्लास्टिक की बोतल में तेजाब लेकर युवती के घर में घुसा और पहले बड़ी बहन पर तेजाब फेंक दिया। बहन को बचाने के लिए छोटी बहन आगे आई तो आरोपी ने उस पर भी तेजाब डाल दिया। हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ रेफर किया गया है।

घटना सिंभावली क्षेत्र के माधापुर गांव की है। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी निवासी हर्ष पुत्र राजेंद्र भाटी से तय किया था। बाद में परिवार को युवक के नशे की लत और कुछ अन्य गलत आदतों के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद परिजनों ने शादी का रिश्ता खत्म कर दिया।

रात 2:15 बजे घर में घुसा आरोपी

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, रिश्ता टूटने के बाद भी आरोपी शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। आरोप है कि बुधवार देर रात करीब 2:15 बजे हर्ष प्लास्टिक की बोतल में तेजाब लेकर पीड़ित के घर में घुस गया।

आहट होने पर बड़ी बेटी की आंख खुल गई। वह कुछ समझ पाती, इससे पहले आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया। युवती के चीखने की आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन उसे बचाने के लिए पहुंची। आरोप है कि आरोपी ने उस पर भी तेजाब फेंक दिया।

दोनों बहनों को गंभीर हालत में मेरठ भेजा

तेजाब हमले में दोनों बहनें बुरी तरह झुलस गईं। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों युवतियों को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने आरोपी पर दोनों बेटियों को पहले भी गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

मुकदमा दर्ज, आरोपी पुलिस हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी हर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

IAS Divya Mittal Resigns: यूपी की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा, भावुक पोस्ट में बताई वजह

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 11:16 am

Published on:

30 Aug 2026 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / शादी से इनकार पड़ा भारी! रात 2 बजे घर में घुसा युवक, दो बहनों पर फेंका तेजाब

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

त्योहारों से पहले यूपी में बड़ी कार्रवाई, 700 किलो मिलावटी मावा-पनीर जब्त

Adulterated Mawa
हापुड़

‘राहुल, अखिलेश और ममता अब आउट ऑफ डेट लीडर’, योगी के मंत्री बोले- 2027 में जनता सिखाएगी सबक

narendra kashyap akhilesh yadav up election 2027
हापुड़

‘मस्जिद में घुसे ही थे कि पहुंची ATS’, हापुड़ के शेरपुर से 2 संदिग्ध हिरासत में, पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ

UP ATS arrested two
हापुड़

‘पति पर शक था, इसलिए गाड़ी में GPS लगाया’, फिल्मी स्टाइल में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ होटल में पकड़ा, हापुड़ में महिला का गजब कारनामा

Love affair
हापुड़

12वीं की छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, अर्थशास्त्र का शिक्षक गिरफ्तार; पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

teacher Arrested
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.