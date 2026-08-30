IAS Divya Mittal Resigns: यूपी की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा, भावुक पोस्ट में बताई वजह

दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। देवरिया की जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक फैसलों में सख्ती और जनहित को प्राथमिकता देने की कोशिश की। इसके बाद मिर्जापुर की जिलाधिकारी के रूप में भी उन्होंने कई ऐसे काम किए। जिनकी चर्चा आम लोगों के बीच हुई। मिर्जापुर में उनके कार्यकाल का सबसे चर्चित काम हलिया क्षेत्र के लहुरियादह गांव में पानी पहुंचाना रहा। बताया गया कि आजादी के कई दशक बाद भी गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। प्रशासनिक प्रयासों के बाद गांव तक पानी पहुंचा। तो यह मामला काफी चर्चा में आया। दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट में इसी घटना को याद करते हुए बताया कि वहां एक बुजुर्ग महिला ने पानी पहुंचने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया था। उनके मुताबिक उस महिला का स्पर्श और आशीर्वाद उनके जीवन की ऐसी याद है, जिसे वह कभी नहीं भूलेंगी।