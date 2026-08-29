Gonda News: अब गांव में ही सुलझेंगे जमीन-रास्ते के झगड़े, 330 गांव हुए वाद-मुक्त; 769 विवादों का संवाद से समाधान

देवीपाटन मंडल में ग्रामीण विवादों को लेकर प्रशासन की ओर से शुरू किया गया ‘वाद-मुक्त देवीपाटन: संवाद से समाधान’ अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। अभियान का मकसद ग्रामीण इलाकों में होने वाले सिविल, राजस्व और सामुदायिक विवादों को कोर्ट-कचहरी तक पहुंचने से पहले गांव स्तर पर बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। अब तक मंडल के 500 चयनित गांवों में से 330 गांवों को वाद-मुक्त घोषित किया जा चुका है।

मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में यह अभियान गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की 16 तहसीलों में चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 769 विवाद सामने आए हैं, जिनका सामुदायिक मध्यस्थता और आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराया जा रहा है।

अभियान के तहत प्रत्येक चयनित गांव में पांच सदस्यीय सामुदायिक मध्यस्थता पैनल बनाया गया है। इसमें लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधि और गांव के वरिष्ठ सदस्य को शामिल किया गया है। गांव के पंचायत भवन या किसी सार्वजनिक स्थल पर मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नायब तहसीलदार या तहसीलदार को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।