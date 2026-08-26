26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda Crime: ‘हत्या के बाद कितने दिन में मिलेगी जमानत?’ Google पर यही सर्च करता था पिता, फिर बेटे पर किया जानलेवा हमला

Gonda Crime: गोंडा के खोड़ारे में अवैध संबंध का विरोध करने पर पिता ने बेटे पर धारदार हथियार और सिलबट्टे से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। परिवार का आरोप है कि पिता हत्या के बाद जमानत मिलने से जुड़ी जानकारी Google पर सर्च करता था। आरोपी फरार है।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Aug 26, 2026

Gonda

घायल बेटा तनवीर की फाइल फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda Crime:गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बनकटवा गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर एक पिता ने अपने ही बेटे पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। बेटा जमीन पर गिरा तो आरोपी ने सिलबट्टे से उसके सिर पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को गोंडा मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव में एक पिता पर अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नसरुल्लाह का एक महिला से काफी समय से अवैध संबंध चल रहा था। परिवार को इसकी जानकारी होने के बाद बेटा लगातार इसका विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद होने लगा था। परिवार के मुताबिक, आरोपी ने महिला से बातचीत और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो अपने मोबाइल में रखे थे। इन्हें बेटे और उसकी बहन ने देख लिया था। इसके बाद परिवार में मामला खुल गया। बेटे ने पिता के संबंधों का विरोध शुरू कर दिया।

पहले धारदार हथियार फिर सिलबट्टे से किया हमला

आरोप है कि मंगलवार रात विवाद के दौरान नसरुल्लाह ने बेटे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कई वार होने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोप है कि इसके बाद भी पिता नहीं रुका और उसने सिलबट्टे से बेटे के सिर पर प्रहार कर दिया। घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई।

नाजुक हालत में लखनऊ रेफर

गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने पर उसे गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां भी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।
परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी पिता पहले से बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। परिजनों के मुताबिक, वह खाली समय में मोबाइल पर यह तक सर्च करता था कि हत्या के मामले में जमानत कितने समय में मिल सकती है। हालांकि, इस दावे की पुलिस जांच कर रही है।

घटना के बाद से आरोपी पिता फरार

घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार बताया जा रहा है। घायल युवक की मां की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों, आरोपी के कथित संबंध और हमले से जुड़े सभी आरोपों की पड़ताल कर रही है।

Gonda News: शादी का झांसा देकर दुराचार, तलाक के बाद शादी से मुकरा; आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

ये भी पढ़ें
gonda

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 03:46 pm

Published on:

26 Aug 2026 03:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda Crime: ‘हत्या के बाद कितने दिन में मिलेगी जमानत?’ Google पर यही सर्च करता था पिता, फिर बेटे पर किया जानलेवा हमला

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: गोण्डा से नेपाल भेजा गया गैर-बासमती चावल, किसानों और व्यापारियों के लिए खुला अंतरराष्ट्रीय बाजार का रास्ता

gonda
गोंडा

UP Weather Alert: यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

Gonda
गोंडा

Gonda News: शादी का झांसा देकर दुराचार, तलाक के बाद शादी से मुकरा; आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

gonda
गोंडा

Durga Shakti Nagpal: न्यायालय की अवमानना से घिरी IAS अधिकारीदुर्गा शक्ति नागपाल की सफाई, बोलीं- न्यायपालिका की गरिमा का पूरा सम्मान

Durga Shakti
गोंडा

Gonda News: जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.