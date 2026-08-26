Gonda Crime: ‘हत्या के बाद कितने दिन में मिलेगी जमानत?’ Google पर यही सर्च करता था पिता, फिर बेटे पर किया जानलेवा हमला

गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने पर उसे गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां भी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी पिता पहले से बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। परिजनों के मुताबिक, वह खाली समय में मोबाइल पर यह तक सर्च करता था कि हत्या के मामले में जमानत कितने समय में मिल सकती है। हालांकि, इस दावे की पुलिस जांच कर रही है।