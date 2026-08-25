Gonda News: गोण्डा से नेपाल भेजा गया गैर-बासमती चावल, किसानों और व्यापारियों के लिए खुला अंतरराष्ट्रीय बाजार का रास्ता

गोण्डा में कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के तहत नवीन गल्ला मंडी गोण्डा से नेपाल के लिए गैर-बासमती चावल की खेप रवाना की गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर चावल की खेप को नेपाल के लिए रवाना किया। इस मौके पर अधिकारियों और कृषि व्यापार से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादों को केवल स्थानीय बाजार तक सीमित रखने के बजाय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना समय की जरूरत है। इससे किसानों और व्यापारियों के लिए कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने पर किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और व्यापारियों से निर्यात के दौरान कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही निर्यात से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करने पर जोर दिया।