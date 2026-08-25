UP Weather Alert: यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है। कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने 25 और 26 अगस्त को भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोनों दिन बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में 25 अगस्त को बारिश का असर ज्यादा रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है। बारिश के साथ बिजली चमकने और बादल गरजने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोमवार को गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव, झांसी और हरदोई समेत कई जिलों में बारिश हुई। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश के कारण तापमान में कुछ कमी आई और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश रुकने के बाद कई जगह फिर से नमी और उमस बढ़ गई।