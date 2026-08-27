Gonda: प्रेमिका के साथ मासूम ने चचेरे भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो घर बुलाकर कर दी हत्या, 5 साल बाद हत्यारे को उम्रकैद

पुलिस ने राजेंद्र यादव की लिखित तहरीर के आधार पर परसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को हत्या के पीछे दीपांशु के ही चचेरे भाई दुर्गेश यादव की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक, दीपांशु ने दुर्गेश को उसकी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद उसे डर था कि यह बात परिवार के लोगों को पता चल जाएगी।

आरोप है कि इसी बात को लेकर दुर्गेश ने दीपांशु को अपने घर बुलाया। वहां उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। ताकि घटना का पता आसानी से न चल सके। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।