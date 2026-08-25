25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आगरा

Agra News: ट्रॉली बैग में टुकड़ों टुकड़ों में मिला शव, सिर बर्तन में, 38 साल की महिला की हत्या का खौफनाक राज

Agra News: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग में मिले महिला के शव के टुकड़ों की पहचान 38 वर्षीय हयातुन निशा के रूप में हुई है। जांच में मामले के तार चेन्नई से जुड़े मिले। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस गुदुवांचेरी पहुंची। जहां महिला का कटा सिर बर्तन में मिला। चेन्नई GRP अब मामले की जांच करेगी।
2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2026

Agra news

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

Agra News: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग में मिले शव के टुकड़ों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका की पहचान ओडिशा की 38 वर्षीय हयातुन निशा के रूप में हुई है। जांच टीम को मामले के तार चेन्नई से जुड़े मिले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस गुदुवांचेरी स्थित उस जगह तक पहुंची। जहां महिला रहती थी। वहां उसका कटा हुआ सिर एक बर्तन में मिला।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 5 अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में मिले ट्रॉली बैग ने पुलिस को एक बेहद गंभीर हत्या के मामले तक पहुंचा दिया। बैग के अंदर महिला के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान ओडिशा के जगतसिंहपुर की रहने वाली 38 वर्षीय हयातुन निशा के तौर पर हुई। हयातुन निशा चेन्नई के गुदुवांचेरी इलाके में रहकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। पुलिस को शुरू से ही शक था कि महिला की हत्या कहीं और की गई और शव के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, घटनास्थल तक पहुंची क्राइम इन्वेस्टीगेशन की टीम

मामले की जांच के दौरान चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। फुटेज में 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर एक युवक और युवती लाल रंग का ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए। इसी सुराग के आधार पर आरपीएफ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीम गुदुवांचेरी तक पहुंची। जांच टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। टीम को महिला का कटा हुआ सिर एक बर्तन में रखा मिला। इससे साफ हुआ कि शव को बेहद बेरहमी से कई हिस्सों में काटा गया था।

घटना के बाद से साथ में रहने वाले दोनों युवक फरार

पुलिस के अनुसार हयातुन निशा के साथ असम का माणिकउद्दीन लश्कर और ओडिशा की भगवती माझी भी रहते थे। घटना के बाद से दोनों के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी और इसमें कौन-कौन शामिल है।

अब चेन्नई जीआरपी करेगी जांच

आगरा में इस मामले में जीआरपी कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ NIL FIR दर्ज की गई थी। बाद में चेन्नई से कनेक्शन सामने आने पर जांच चेन्नई जीआरपी को सौंप दी गई है। सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित के मुताबिक अब मामले में आगे की कार्रवाई चेन्नई जीआरपी करेगी।

Gonda News: साइबर ठगों का नया तरीका, जननी सुरक्षा योजना के नाम पर उड़ाए 80 हजार, ऐसे रहे सचेत

ये भी पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 02:34 pm

Published on:

25 Aug 2026 02:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / Agra News: ट्रॉली बैग में टुकड़ों टुकड़ों में मिला शव, सिर बर्तन में, 38 साल की महिला की हत्या का खौफनाक राज

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Agra News: मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंकने वाले पिता को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार, खुला चौंकाने वाला राज

Agra
आगरा

बेटी का पहला जन्मदिन था दो दिन बाद, पिता ने यमुना में फेंका; खरीदारी के बहाने पत्नी-बच्ची को लेकर निकला था

agra-father-throws-11-month-old-daughter-into-yamuna
यूपी न्यूज

पति को बेहोश कर मारा, फिर बाथरूम में दफनाया, कातिल रूबी के खिलाफ सगी बेटियों ने दिए बयान

Agra murder
आगरा

कंगना की ‘कड़वी जुबान’ पर कानून का शिकंजा: युवाओं के अपमान पर आगरा कोर्ट सख्त, जानिए पूरा मामला

Kangana Ranaut
आगरा

Agra Woman Death News: परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी पैर हिला, 9 दिन बाद फिर मौत

Agra Woman Death News Agra Woman Alive After Declared Dead Trans Yamuna Colony Agra
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.