Agra News: ट्रॉली बैग में टुकड़ों टुकड़ों में मिला शव, सिर बर्तन में, 38 साल की महिला की हत्या का खौफनाक राज

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 5 अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में मिले ट्रॉली बैग ने पुलिस को एक बेहद गंभीर हत्या के मामले तक पहुंचा दिया। बैग के अंदर महिला के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान ओडिशा के जगतसिंहपुर की रहने वाली 38 वर्षीय हयातुन निशा के तौर पर हुई। हयातुन निशा चेन्नई के गुदुवांचेरी इलाके में रहकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। पुलिस को शुरू से ही शक था कि महिला की हत्या कहीं और की गई और शव के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया।