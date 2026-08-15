बेटी का पहला जन्मदिन था दो दिन बाद, पिता ने यमुना में फेंका; खरीदारी के बहाने पत्नी-बच्ची को लेकर निकला था

Agra Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा में 11 महीने की बच्ची को उसके पिता ने यमुना में फेंक दिया। बच्ची का पहला जन्मदिन 17 अगस्त को था।पिता बहाने पत्नी और बेटी को बाइक पर बैठाया। सिकंदरा यमुना पुल पर पहुंचकर फोटो खींचने के लिए बाइक रोकी। फिर बच्ची को मां की गोद से लिया और यमुना में फेंक दिया। पत्नी को भी नदी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने उसे बचा लिया। शोर सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्ची की तलाश में देर रात तक गोताखोर यमुना में सर्च ऑपरेशन चलाते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।