UP Police President Medal 2026: शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार समेत यूपी पुलिस के इन वीरों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, स्वतंत्रता दिवस पर होगा सम्मान

इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अलग-अलग पदकों से सम्मानित किया जाएगा। उपलब्ध सूची के मुताबिक 12 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति वीरता पदक, 78 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक और 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। इन सम्मानों में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और सशस्त्र पुलिस के जवान तक शामिल हैं।