Lucknow News: अंतिम संस्कार से पहले सादे कागज पर लगवाया पिता के शव का अंगूठा, 3 करोड़ की जमीन के लिए बेटे ने लांघी सारी हदें

मामला रहीमाबाद थाना क्षेत्र के खड़ौहा गांव का बताया जा रहा है। यहां 75 वर्षीय छत्रपाल और उनकी पत्नी शिवदेवी अपने बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी के साथ रहते थे। मृतक की बेटी सुमन का आरोप है कि माता-पिता और बेटे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिवार के मुताबिक, वर्ष 2023 में महेंद्र ने कथित तौर पर अपने माता-पिता को पैतृक घर से बाहर कर दिया था। इसके बाद छत्रपाल अपनी बड़ी बेटी सुमन के साथ रहने लगे। बेटे से नाराजगी के चलते छत्रपाल ने सार्वजनिक सूचना जारी कर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की बात कही थी। बेटियों के सेवा-सहयोग से खुश होकर उन्होंने अपनी करीब साढ़े छह बीघा जमीन में से एक-एक बीघा तीनों बेटियों के नाम करने की बात भी कही थी।