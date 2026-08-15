UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का नेताओं को सियासी होमवर्क, बोले- सोच-समझकर बोलें, बीजेपी को फायदा देने वाला बयान न आए

अखिलेश ने कहा कि चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है और टिकटों को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़नी है। ऐसे में पार्टी नेताओं को अपने बयानों को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक के लिए एक पर्चा तैयार कराया जाएगा, जिसमें चुनाव से जुड़े प्रमुख मुद्दे बताए जाएंगे। उनका कहना था कि नेताओं को इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए और अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। सपा प्रमुख ने किसानों की खाद और एमएसपी, एक्सप्रेसवे, आरक्षण और सरकारी व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने अलग-अलग विभागों से जुड़े मुद्दों और सरकार के कामकाज को लेकर किताबें भी तैयार कराई हैं। इनका इस्तेमाल चुनावी अभियान में किया जाएगा।